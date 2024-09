Viele Gemeinden müssen Trinkwasser desinfizieren

Chlor zur Desinfektion beigefügt

„Die Versorgungsanlagen sind grundsätzlich mit Desinfektionseinrichtungen versehen“, so Klenk. „In besonderen Lagen – etwa wo viele Felder in der Nähe sind – ist es jedoch so, dass vor allem Schwebstoffe das Problem sind“, sagt die Gesundheitsexpertin. Als die Flut über manche Landesteile hereinbrach, wurden aber sicherheitshalber sofort Desinfektionsmaßnahmen eingeleitet.