Nach 4500 Auftritten ist jetzt Schluss mit lustig

„Wenn man 4500 Auftritte in den Knochen hat, darf man schon einmal müde werden“, sagt Fritz Schicho. Gemeinsam mit Winfried „Gloggi“ Vollmann hat er in den vergangenen 45 Jahren steirische Kabarett-Geschichte geschrieben. Nun fällt der „Schlusspfiff“ – so heißt ihre letzte Tour, die nun im Grazer Theatercafé ihr endgültiges Ende nimmt: „Hier hat alles angefangen, also wollten wir hier auch aufhören“, sagt Schicho.