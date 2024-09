„Habe Strache natürlich nie Blumen geschickt“

Der Zug von Wien hat 25 Minuten Verspätung. Tja, das Hochwasser hat auch Tobias Pötzelsberger zuletzt auf Trab gehalten. Mit nahezu stündlicher Berichterstattung in den Nachrichten. Und auch was sein zweites Standbein betrifft, läuft der ZIB-Mann derzeit auf Hochtouren. Am Donnerstag war der Auftakt zu seiner Österreich-Tournee, sein neues Album „Prudence“ kann sich hören lassen. Auch wenn ihn Herr und Frau Österreicher in erster Linie als Nachrichtenmoderator kennen, der 41-Jährige kann auch singen. Obwohl er nie eine Gesangsausbildung hatte. „Ich war einmal im Leben bei einer Gesangslehrerin, bin aber gegangen, weil ich mir dachte: Die Übungen bringen mir nix. Ich hab’ früher mit meiner Mama immer im Auto gesungen. So ist das entstanden“, so der Oberösterreicher.