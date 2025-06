Im Ski-Weltcuport wackelt der Hotel-Betrieb weiter

Dunkle Wolken über insolventem Triforêt in Hinterstoder haben sich auch nach der Tagsatzung am Handelsgericht nicht verzogen. Die Entscheidung über die Fortführung des Betriebs fällt am 30. Juli. Die Gläubiger sind am Zug. Sie stimmen über den vorgelegten Sanierungsplanvorschlag ab.