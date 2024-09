Hartberg statt Dortmund? „Bin genügsamer Mensch“

Was für ein Auftakt für Hartbergs neuen Trainer! Manfred Schmid feierte beim 1:0 des TSV in der Bundesliga gegen die WSG Tirol einen wunderschönen Einstand. Wie sich Schmid, der einst auf der großen Fußballbühne wie in Dortmund coachte, in der Oststeiermark fühlt und was man sich unter dem Begriff General Manager des TSV vorstellen muss.