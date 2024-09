Schmid: „Muss jetzt mit viel Feingefühl arbeiten“

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Ein perfekter Einstand. Der Sieg war nicht unverdient, weil wir gleich am Anfang tolle Chancen hatten. Da hätten wir eigentlich schon Kapital daraus schlagen müssen. Man kann in drei Tagen nicht viel verändern, Spielergespräche führen. Ich sehe in Hartberg eine junge, entschlossene Mannschaft, die Potenzial hat. An dem muss jetzt mit viel Feingefühl gearbeitet werden.“