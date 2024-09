TSV Hartberg gegen WSG Tirol, live ab 18.30 Uhr

Schmid soll den Erfolg bringen

Manfred Schmid soll beim TSV Hartberg trotz nur kurzer Einarbeitungsphase mit der Mannschaft den Bock umstoßen. Nach fünf Spielen halten die noch sieglosen Oststeirer in der Fußball-Bundesliga am Tabellenende, das anstehende Heim-Doppel könnte die Lage aber deutlich verbessern. Am Donnerstag (18.30 Uhr) spielt die WSG Tirol im Nachtragsspiel der sechsten Runde in Hartberg, am Sonntag ist Altach in der Steiermark zu Gast.