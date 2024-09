Bestechung: New Yorker Bürgermeister angeklagt

Gegen New Yorks Bürgermeister Eric Adams ist Anklage erhoben worden. Dem 64-jährigen Demokraten werde unter anderem Bestechung, Betrug sowie illegale Finanzierung von Wahlkampagnen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft in der US-Millionenmetropole mit. Dabei soll er Zuwendungen aus der Türkei in Anspruch genommen haben.