Graz: Neue Kinderklinik soll bis 2038 gebaut sein

Zeitpläne müssen erst fixiert werden

Nun geht es laut Kornhäusl in die Detailplanung der einzelnen Projekte, auch die genauen Zeitpläne müssen erst fixiert werden. Offen ist auch noch die genaue Kostenaufteilung. Diese ist abhängig davon, ob das Geld mehr in die Gesundheitsversorgung (Zuständigkeit: Land) oder in die Forschung an der Medizin-Uni (Zuständigkeit: Bund) fließt. Zuletzt zahlte das Land gut zwei Drittel der Investitionen.