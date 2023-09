Pflegemangel: Weniger Betten in Kinderklinik Graz

Neue Kinderambulanz in Zeltweg auf Schiene

Ein weiterer Lichtblick zeichnet sich im obersteirischen Aichfeld ab, das in puncto kinderärztlicher Versorgung schon seit Längerem unterversorgt ist: Ab Jänner 2024 sollen im Gesundheitszentrum Zeltweg die Barmherzigen Brüder mittels dislozierter Ambulanz die Versorgung kranker Kinder übernehmen. 20 Stunden pro Woche sind in einem ersten Schritt geplant, in einer zweiten Ausbaustufe will man dann auf 40 Stunden erhöhen.