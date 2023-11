Grazer Kinderklinik erwartet neue Patienten-Welle

Und in Graz soll die angekündigte Portalambulanz tatsächlich eingerichtet werden. Kinderfachärzte sollen dort eine Erstabklärung vornehmen, um die Ambulanz zu entlasten. Für das Personal auf den Stationen wird es hingegen keine Erleichterung bedeuten. Hier will man laut Eber und Wolfgang Köle, ärztlicher Direktor des Uni-Klinikums, bald mit genaueren Details an die Öffentlichkeit gehen.