„Wandersmann“ mit über drei Promille abgestürzt

Nach einer durchzechten Nacht torkelte der 33-Jährige gegen 11 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten (37) entlang der alten Laternserstraße in Richtung Batschuns. Wohl aufgrund seiner hochgradigen Alkoholisierung – ein später durchgeführter Alkomattest wies über drei Promille aus – verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte über eine steile Böschung rund 20 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich diverse Schürfwunden, verteilt am ganzen Körper, zu.