Blau-schwarzer Nestbau? | ÖVP-Dilemma

ÖVP-Dilemma. Dass in der Öffentlichkeit nun der Eindruck entsteht, FPÖ und ÖVP würden schon miteiander kuscheln, damit haben manche in der ÖVP gar kein Problem, weil sie ja doch von einer Koalition mit den Blauen träumen. Andere äußern hinter vorgehaltener Hand dagegen ihre Sorge wegen der Annäherungssignale zwischen den beiden Parteien in den letzten Tagen – nicht zuletzt auch wegen des im Vergleich zum rauen Auftritt Karl Nehammers im ORF-Duell mit SPÖ-Kandidat Andreas Babler viel sanfteren Umgangs des ÖVP-Spitzenkandidaten mit FPÖ-Chef Herbert Kickl in deren Duell diese Woche. Denn das könnte, wissen sie, jene potenziellen ÖVP-Wähler, die mit einem Kreuzerl für Nehammer liebäugeln, weil dieser eine Koalition mit Herbert Kickl klar ausschließt, abschrecken – wenn sie befürchten müssen, dass dessen Kickl-Ablehnung nach den Wahlen aufgeweicht werden könnte. Ein Dilemma für die ÖVP: Sie muss FPÖ-Sympathisanten ebenso für sich überzeugen, wie Kickl-Ablehner.