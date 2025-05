Fliegt Steirer-Falke bald zu deutschem Top-Klub?

Kapfenbergs Höhenflug in der Zweiten Liga – aktuell liegen die Falken auf Rang drei – sorgt für Aufsehen. KSV-Eigengewächs David Heindl tut dies schon seit Längerem, der Name des gebürtigen Obersteirers landete dank seiner Leistungen längst in Notizzetteln vieler heimischer und internationaler Scouts. Jetzt dürften die Würfel bezüglich der Zukunft des 1,90-m-großen Innenverteidigers aber gefallen sein.