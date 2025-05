Fünf Gotteshäuser in der ältesten Stadt Kärntens

Zu den besonderen Initiativen im Heiligen Jahr, das unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ steht, gehören in Friesach heuer unter anderem die Herz Mariä Samstage bis Oktober mit Gottesdiensten in der Dominikanerkirche (9 Uhr), Wallfahrtsmessen jeweils am 13. des Monats in der Heilig-Blut-Kirche (12 Uhr), wobei mit der Blutreliquie der Segen erteilt wird.