Trio für den Lauf um den kühlen Kuss steht fest

Was war vor 458 Jahren geschehen? Die Pest hatte 1567 alle Weitensfelder dahingerafft. Alle? Nein, die Jungfrau vom Schloss Thurnhof in Zweinitz und drei Bürgersöhne des Marktes Weitensfeld waren verschont geblieben. Wer aber durfte sie heiraten? Um diese Frage zu klären, ließ die Jungfrau die drei Burschen um die Wette laufen. Und sie laufen heute noch! Nicht um die Hand der Thurnhoferin, sondern um die Ehre, um Kranzel, Seidentuch und den kühlen Kuss der Steinernen Jungfrau am Marktplatz von Weitensfeld – denn erst 2027 kommt es wie alle 25 Jahre zum Kuss einer lebendigen Jungfrau.