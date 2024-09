Seit „Friedensplan“ für Park gabs kaum Beschwerden

„Wir müssen verhindern, dass in unseren Städten Angsträume und No-go-Areas entstehen. Gerade in Ballungsräumen braucht es klare Regeln des Zusammenlebens und Sanktionen, wenn diese nicht eingehalten werden. Problematische Gruppen müssen zudem sozialarbeiterisch betreut werden“, so der damalige Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) Anfang Februar bei der Präsentation des Konzepts zur Verbesserung der Situation im Linzer Volksgarten Anfang Februar. Seither hat sich, wie berichtet, in der zentralen Erholungsanlage viel Positives getan. So wurden Sitzbänke bei der Bim-Haltestelle abmontiert, sogenannte „Wohnungsflüchtige“ erfolgreich separiert.