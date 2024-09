Heftige Proteste gegen Flüchtlingslager an Grenze

Klarheit schaffen

Der ungarische Außenminister wird in einem Brief aufgefordert, Klarheit über die genauen Absichten von Viktor Orbáns Regierung zu schaffen. Gleichzeitig will Doskozil ganz offiziell die ablehnende Haltung des Burgenlandes in Budapest klarlegen. Er kritisierte erneut Ungarns Vorgangsweise, die den Eindruck „staatlich organisierter Schlepperei“ erwecke: „Offenkundig geht es darum, Flüchtlinge nahe Österreich und damit dem Burgenland zu bringen, um sie über die grüne Grenze weiterreisen zu lassen. Das ist im Kontext einer europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik gesamtheitlich nicht vertretbar.“