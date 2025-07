Messer und Machete: Wilde Attacke am Bahnhof

Erneut ist es im Bezirk Neusiedl am See zu einem gefährlichen Vorfall gekommen, bei dem Jugendliche beteiligt waren. Tatort war bereits zum zweiten Mal der Bahnhof des Bezirksvorortes. Gegen 22 Uhr war es am Montag zu einem Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 19-Jährigen sowie einem 14-Jährigen – beide aus dem Bezirk Neusiedl am See – gekommen.