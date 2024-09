Innsbruck gefragter denn je: Über 20.000 Betten

Mit 1200 Teilnehmern aus 55 Ländern war auch die European Conference on Positive Psychology ein voller Erfolg. Themen waren das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, die Rolle von Künstlicher Intelligenz als Glückscoach sowie die Bedeutung von Hoffnung in Krisenzeiten. Die als Glückstagung bekannte Konferenz war die bisher größte ihrer Art und fand an mehreren Orten statt.