Mit Tirols Tourismus geht es wieder bergauf

Ein Drittel mehr Nächtigungen von Deutschen

Vor allem bei Gästen aus Deutschland war Urlaub in Tirol heuer gefragt. Die Nächtigungen von Deutschen nahm im August 2021 um 32,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im August 2019 zu. Außerdem zeigt die Statistik, dass Nächtigungen in 4- und 5-Stern-Häusern um 13,7 Prozent, jene in Ferienwohnungen sogar um 27,3 Prozent zugenommen haben.