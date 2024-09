Rakete von Hisbollah-Miliz drang bis Tel Aviv vor

Israel zerstörte Abschussrampe im Libanon

„Nach dem Abschuss einer Boden-Boden-Rakete der Hisbollah in Richtung Zentralisrael traf die israelische Luftwaffe in der Gegend von Nafakhiyeh im Libanon die Abschussrampe, von der die Rakete abgefeuert wurde“, wurde in einem weiteren Posting am Mittwoch mitgeteilt.