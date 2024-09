Erstmals ist das Treffen der Dombaumeister in Linz

Mariendom ist in seinem Jubiläumsjahr Pionier

In puncto Digitalisierung eines Kirchenjuwels mit allen Gemäldefenstern, dem Domschatz, den Plänen und dem Bau selbst ist Linz Vorreiter. Aber auch das Thema Handwerk ist in der Tagung zentral, die bis Samstag, 28. September, angesetzt ist.