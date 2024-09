Binnen 64 Minuten bebte Erde gleich dreimal

Drei Erdbeben binnen 64 Minuten – unter Hinterstoder baute sich in der Nacht zum Dienstag in drei Kilometern Tiefe tektonische Spannung ab. Die Stärken von 1,3 bis 2,0 gelten als leicht. „Solche Beben gibt’s in Österreich rund 50-mal pro Jahr, in Oberösterreich etwa drei davon“, erklärt der Seismologe Anton Vogelmann von GeoSphere Austria.