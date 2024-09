„Bergdoktor“ als Box-Trainer für Video geangelt

„Er hat mir gleich ein super Gefühl gegeben“

Das Lied heißt „Der allerletzte Tanz“. Im Musikvideo steigt der 25-Jährige in einer Hommage an den legendären Rocky Balboa in den Boxring. „Bergdoktor“ Sigl fungiert als sein Trainer. „Ich bin zehn Meter vor Freude in die Luft gesprungen, als ich von Hans Sigl die Zusage erhalten habe“, strahlt Eder im „Krone“-Gespräch, „am Set war er wirklich super. Er hat mir gleich von der ersten Minute an ein super Gefühl gegeben, denn ich wusste ja nicht wirklich, wie man mit einem derartigen Schauspiel-Profi arbeitet. Wir haben harmoniert.“