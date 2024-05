Alexander Eder gab mit Band Konzert auf 1760 Meter

Seit Februar 2020 sind sie in dieser Konstellation musikalisch gemeinsam unterwegs. „Mich sieht man als Künstler immer gerne im Mittelpunkt, doch was meine Bandmitglieder vor allem im Livebereich leisten und was ich auf diesem Gebiet alles von ihnen lernen durfte, ist unglaublich. Denn sie bringen etliche Jahre an Erfahrung im Metal-Bereich mit“, betonte Eder.