Wende im Fall Pilnacek: Zeugin ändert Aussage

„Wollte, dass Licht in die Sache kommt“

„Weil ich wollte, dass Licht in die Sache kommt. Denn ich glaube nach wie vor nicht an einen Unfall oder Suizid“, sagte Wurm dazu, weshalb sie sich nach Pilnaceks Tod mit Pilz getroffen hatte. Sie habe „keinen Cent bekommen“ und sei nur „Mittel zum Zweck“ gewesen. Laut dem Bericht wurden die Gegenstände wie Pilnaceks Handy und Geldbörse von Wurms Mitbewohnerin ausgehändigt.