Minister Kogler fordert strengere Stadionverbote

„Diesem kriminellen Treiben muss endlich Einhalt geboten werden, bevor weitere Menschen verletzt werden, bevor auch der Fußball noch mehr Schaden nimmt“, sagte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Montag. Er sei „gleichermaßen schockiert wie empört“ von den Vorfällen, die sich am Sonntagabend in der Allianz Arena in Hütteldorf abgespielt hatten.