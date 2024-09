Drei ISS-Astronauten sicher auf Erde zurück

Russe mehr als 1000 Tage im All

Kononenko hat während seines Aufenthalts im All noch einen weiteren Rekord gebrochen: Da es bereits seine fünfte Weltraummission war, hat der 60-Jährige inzwischen in Summe mehr Zeit im All verbracht als jeder andere. Als bisher einziger Mensch war er mehr als .000 Tage im Weltraum.