ISS-Astronaut filmt spektakulären Sonnenaufgang

Der Hauptgürtel der Milchstraße wird in der Aufnahme perfekt in Szene gesetzt. Die ISS flog in diesem Moment gerade über Europa. Der Astronaut hat viel öfters die Gelegenheit, schöne Sonnenaufgänge zu erleben: So einen magischen Moment erleben die Astronauten nicht nur einmal am Tag, sondern alle 90 Minuten im Weltraum.