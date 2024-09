St. Johann ist am Platz und in der Kantine Einheit

Verletzter am Griller

„Der Mannschaftsrat hat gesagt, dass er sie gerne in Betrieb nehmen möchte“, erklärt Präsident Sepp Klingler. Ajibade und Co. brachten die Kantine in weiterer Folge auf Vordermann und haben während der Heimspiele das Sagen. Eltern und Freundinnen, aber auch verletzte Kicker helfen mit. So stand Kadir Özkan (Kreuzbandriss) beim 1:0 gegen Kufstein am Samstag am Griller. Im Hintergrund organisiert die alte Kantinenchefin Ingrid Toferer mit. „Unsere Intention war es, als Team und Verein näher zusammenzurücken“, erzählt Ajibade.