Zum Schluss kassierte Liefering wieder Dämpfer

Mit einigen Überraschungen startete Liefering in die Zweitliga-Partie gegen Horn. Neben den sonst bei den Bullen im Kader stehenden John Mellberg und Bryan Okoh stand plötzlich auch Raphael Hofer wieder von Beginn an am Feld. Mit mehr Routine am Platz dominierten die Jungbullen das Spiel, pressten hoch an und kamen zu einigen Halbchancen. Nach einer halben Stunde erzielte Kenneth nach herrlichem Laufpass von Diakite das 1:0 – aber die Fahne war fälschlicherweise oben. Mit Fortdauer des Spiels änderte sich wenig. Liefering schaffte es nicht, das Netz zappeln zu lassen. Hinten ließ die Defensive rund um Jannik Schuster wenig zu.