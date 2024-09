Nur ein „eigener“ Treffer, aber: „Sieg ist Sieg“

Sorge um Zottl

Besser war die Laune dafür bei Austria Salzburg. Die Violetten feierten in Lauterach einen überzeugenden 4:1-Sieg. Matchwinner aus Sicht der Maxglaner war Milos Savic. Der Neuzugang, der im Sommer von Kuchl gekommen war, erzielte einen Doppelpack. „Er hat Joey Zottl bestens ersetzt“, sagte Trainer Christian Schaider. Der Bayer hatte kurzfristig auf seinen Landsmann verzichten müssen. Zottl zog sich am Freitag im Training eine Muskelverletzung zu. „Wir wollten kein Risiko eingehen. Am Montag wissen wir mehr“, erklärte Schaider.