Von vorne beginnen | Verliehene Stimme

Verliehene Stimme. Andererseits erheben die Landsleute ihre Stimme und fordern von der Politik Lösungen in vielen sie bewegenden Fragen ein. Die wichtigsten Themenkreise, die wir in den vergangenen Wochen beleuchtet haben, fassen wir heute, eine Woche vor den Nationalratswahlen, noch einmal zusammen. Die sieben Forderungen sind freilich nur Spitze des Eisberges. Die Österreicher erwarten sich von der Politik auch über diese Punkte hinaus konstruktive, harte Arbeit zum Wohl der Bürger – und weniger Streit. Denn sie verleihen der Politik ihre Stimme, damit diese in ihrem Sinne, in ihrem Auftrag arbeitet – aber diese vom Volk verliehene Stimme nicht für hässliches Geplärre missbraucht.P.S.: Versäumen Sie heute Abend nicht die große „Krone“-TV-Elefantenrunde mit den Spitzenkandidaten – ab 20.15 Uhr auf krone.tv, Puls 4, Puls 24, ATV und joyn.