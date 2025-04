Kampf gegen Schwindler mit fragwürdiger Methode

Seine Wirkung hat das Papier nicht verfehlt. Schüler und Eltern sind alarmiert. „Darf die Schule so etwas?“, lautet die berechtigte Frage. Der „Krone“ wurde die Ehrenerklärung zugespielt. Auch der Tiroler Elternverband wurde darüber in Kenntnis gesetzt. Dieser wurde aktiv und hat in anderen Bundesländern sowie bei der Bildungsdirektion nachgefragt. Auf Anfrage hält der Tiroler Elternverband fest: „Ein Vorgehen wie in Lienz ist laut Bundeselternverband in keinem anderen Bundesland in dieser Form bekannt.“