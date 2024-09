Protest in Frankreich gegen „autoritären“ Macron

Die LFI will eigenen Angaben zufolge „den Druck des Volkes erhöhen“. Am ersten Protesttag am 7. September waren nach Behördenangaben landesweit 110.000, nach Angaben der Organisatoren 300.000 Demonstranten zusammengekommen. In Paris waren es laut dem Innenministerium 26.000 Menschen, laut LFI 160.000. Am Samstag wurden in Paris Polizeiangaben zufolge zwischen 20.000 und 40.000 Menschen erwartet.