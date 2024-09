Klimaaktivist bei Tuningtreffen niedergeschlagen

Quietschende Reifen, heulende Motoren und begeistertet Zuseher: Was am Samstag, 24. August, etwa 1800 Auto-Fans nach St. Lambrecht in der Obersteiermark lockte, sorgte bei anderen für weniger Begeisterung. Allen voran störte sich Rudolf Ehgartner, ein 73-jähriger Klimaaktivist, an der Veranstaltung. Weil er die Motoren bis zu seinem fünf Kilometer entfernten Haus hörte, beschloss er, sich ein Bild von dem Tuningtreffen bei der Talstation der Liftanlage Grebenzen zu machen.