Keine Schnittmenge | Kein „Fair-Play“

Keine Schnittmenge. Bevor gestern Herbert Kickl und Andreas Babler am vorletzten ORF-Duellabend aufeinander losgingen, standen einander die beiden Noch-Koalitionspartner Karl Nehammer und Werner Kogler gegenüber. Davor durfte man sich fragen, ob es in dieser „Aufwärmrunde“ für das Hauptduell des Abends heiß hergehen würde – vor allem angesichts der vielen Uneinigkeiten innerhalb der türkis-grünen Koalition, die während der Endphase in den letzten Monaten besonders deutlich herausgearbeitet wurden. Die beiden Akteure aus der „Das-Beste-aus-beiden-Welten-Koalition“ polierten zwar auch gestern ihre jeweiligen und größtenteils diametral voneinander abweichenden Positionen auf, blieben aber im Ton sachlich und weitgehend unpolemisch. Ob sie auch nach den Wahlen noch einmal miteinander könnten, wollte ORF-Moderatorin Alexandra Wachter von Nehammer und Kogler wissen – und erntete vom Kanzler wie seinem Vize verbale Ausweichkaskaden ohnegleichen. Da bleibe ich bei meiner schon vor Beginn des Duells zugespielten Aussage: Zwischen ÖVP und Grünen gibt es keine Schnittmenge. Also auch keine Neuauflage einer Regierungspartnerschaft.