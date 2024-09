Wunsch nach Schwarz-Blau mit auf den Weg gegeben

Künftig Generalsekretär in der Wirtschaftskammer

Wohin ihn sein weiterer Weg führt, ist bereits fix entschieden: Mit Platz fünf auf der Bundesliste der ÖVP zieht der Linzer Politiker fix als Abgeordneter in den Nationalrat in Wien ein. Aber nicht nur das: Ab 1. Jänner übernimmt er das Amt des Generalsekretärs in der Wirtschaftskammer Österreich, steigt somit zu einem der einflussreichsten Politiker der Republik auf. Bevor es endgültig so weit ist, heißt es in Oberösterreich noch „Auf Wiedersehen“ sagen. Das tat Wolfgang Hattmannsdorfer am Donnerstag um 15 Uhr während der Sitzung des oö. Landtags.