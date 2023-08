„Weißes Haus“ kopiert Hattmannsdorfers Lift-Idee

Was ist mit dem Amerikanischen Traum?

Letztlich gehe es um die „Wiederherstellung des Amerikanischen Traums“, sagt sie – und so etwas bleibt natürlich hängen. „Deutschkurse machen“ bei Hattmannsdorfer dient ja eigentlich auch dem Traum vom besseren Leben, vom Tellerwäscher zum Wirt, sozusagen. Nun ja, so ein „Elevator Pitch“ ist ein bekanntes Synonym für Kurzpräsentationen von Geschäftsideen. Man kann’s auch wörtlich nehmen und das tatsächlich in einem Lift machen. Das Echo? Für Hattmannsdorfers Deutschkurse-Video vom 30. Juli gab’s bisher 33 Likes, Olivia Dalton holte Tausende