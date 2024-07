Landesrat Hattmannsdorfer aus OÖ bald in Wien

Nachfolge in OÖ noch offen

Wer Hattmannsdorfer in Oberösterreich folgt, ist offen: Am Abend war zu hören, dass der Innviertler ÖVP-Klubchef August Wöginger in die Heimat zurückkehren könnte. Oder Staatssekretärin Claudia Plakolm, von der Freunde erzählen, dass sie sich daheim im Mühlviertel wohler fühle als in Wien.