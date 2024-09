Koch: „Einkäufer Graz fehlt noch das Sieger-Gen“

Der 19. April war jener Tag, an dem die bitterste KAC-Niederlage seit Jahren besiegelt worden ist. Das 2:6 im siebten Finalspiel gegen Salzburg steckt Team und Fans wohl noch in den Knochen. Und just heute beim Saisonauftakt kommt’s in Klagenfurt zur Revanche – die Bullen rollen wieder an. „Klar haben wir eine Rechnung offen. Dieser Tag war für jeden hart – trotzdem haben uns die Fans nach dem Spiel gefeiert und aufgebaut. Da wollen wir jetzt was zurückgeben. Gegen Salzburg zählen 60 Minuten Vollgas“, betont Verteidiger Clemens Unterweger. „Ich erwarte ein sehr hohes Tempo.“