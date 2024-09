Die Pegel der Leitha im Bezirk Neusiedl sinken

Herrschte am Mittwoch in Zurndorf und Nickelsdorf noch hektische Betriebsamkeit, beruhigt sich die Lage mittlerweile. Man stehe immer noch „Gewehr bei Fuß“, aber traue sich doch schon ein wenig durchzuatmen, meint Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Kandelsdorfer. Insgesamt waren am Mittwoch knapp 300 Feuerwehrmitglieder im Einsatz, die in Zurndorf und in Nickelsdorf Sandsäcke füllten und die Dämme verstärkten. Insgesamt hat man bereits rund 20.000 Sandsäcke verbaut. Mehr als 100 Paletten mit gefüllten Sandsäcken stehen in Reserve.