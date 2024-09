La Niña im Anmarsch: Wird der Winter eisig kalt?

Die Wahrscheinlichkeit für ein La-Niña-Ereignis ist in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Ursache dafür ist ein geändertes Verhalten des östlichen Pazifiks, wo wieder kälteres Wasser an die Oberfläche kommt und in der Folge auch große Luftmassen spürbar abkühlen. Da der Ozean riesig ist und der Wärmeinhalt der gesamten Atmosphäre den obersten drei Metern des Mega-Wasserkörpers entspricht, werden diese Änderungen meist auch global wirksam“, prognostiziert der österreichische Meteorologe Michael Staudinger.