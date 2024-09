Bewohner atmen auf: Endlich kommt die Brücke!

Hintergrund: Die Widmung für die Wohnbebauung am Marlen-Haushofer-Weg erfolgte in der Amtszeit der grünen Planungsstadträtinnen Maria Vassilakou und Birgit Hebein. Dabei wurde versäumt, die neu entstehenden Wohnhäuser und damit die dort lebende Bevölkerung an den Gewerbepark Stadlau anzubinden.