Supermarkt soll jetzt endlich näher rücken

Dutzende neue Wohnhäuser sind am Marlen-Haushofer-Weg in der Donaustadt entstanden. Doch an einen Nahversorger und die dort lebende Bevölkerung an den Gewerbepark Stadlau anzubinden, hat niemand gedacht. Für die tausenden Bewohner wird nun eine Brücke als Querungsmöglichkeit geprüft