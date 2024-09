Selbst im Rollstuhl wurden Flutsperren ignoriert

Im arg gebeutelten Schönberg am Kamp wurde vor einer Mure gewarnt. Dennoch fuhr ein Lenker in seinem Pkw weiter – und blieb nach wenigen Metern stecken. Ihn konnte die Feuerwehr ebenso befreien wie einen Lenker in Traismauer, Bezirk St. Pölten, der in den Wassermassen der gesperrten S 33-Auffahrt hängen geblieben ist. „Sperren werden nicht zum Spaß aufgestellt. Wer diese ignoriert, bindet Einsatzkräfte, die woanders dringend benötigt werden“, lautet der Appell.