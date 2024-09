Geschädigte Firmen: Kurzarbeit ab sofort möglich

Im Falle von Naturkatastrophen wie Hochwasser entfällt die Notwendigkeit einer Sozialpartnervereinbarung, erklärte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Mittwochnachmittag. Es genügt eine Betriebsvereinbarung, um die Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Wie viele Betriebe die Beihilfe in Anspruch nehmen könnten, sei derzeit noch nicht abschätzbar, hieß es vom Ministerium.