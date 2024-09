Was für eine Wuchtel! | Brüsseler Hölle

Wenn das nun keine Wuchtel ist! Ein Wort – drei Bedeutungen. Und gemeint ist jetzt nicht die Marmelade-gefüllte Germteig-Mehlspeise, auch nicht der Fußball. Sondern die „Wuchtel“ im Sinne von gelungenem Gag, von einem Scherz, der wirklich zündet. Wem das gelungen ist? Einer Deutschen, die mit diesem Wort allerhöchstwahrscheinlich nichts am Hut hat. Einer aus dem Norden stammenden wichtigen Politikerin, die bisher nicht gerade als Spaßkanone aufgefallen ist. Jetzt aber hat sie so eine Wuchtel abgefeuert – und die ist mitten in Wien gelandet. Denn Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat, wie von der Bundesregierung und dem Bundeskanzler gewünscht, den von Österreich für die neue Kommission nominierten Noch-Finanzminister Magnus Brunner nicht mit einem Orchideenressort abgespeist, sondern betraut den Vorarlberger tatsächlich mit einem eminent wichtigen Amt. Allerdings, wie Sie vielleicht schon gehört haben werden, nicht mit einem Ressort aus den Bereichen Finanzen/Wirtschaft/Wettbewerb/Energie, in denen Brunner als Fachmann gilt. Sondern ausgerechnet mit einem Bereich, für den Brunner bisher so gar kein Interesse zeigte: Migration und Asyl. Dass da europäisch nichts weitergeht – genau das wirft die ÖVP Brüssel immer wieder vor. Jetzt muss dort ihr eigener Mann nach dem Rechten schauen! Na, wenn das keine Wuchtel ist…