Parlament hebt Immunität von FPÖ-Mandatar auf

Schweinefleisch-Sager in Schule

Hintergrund der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft war eine Aussage, die Leinfellner – er war damals noch Bundesrat – im Mai dieses Jahres während einer Diskussionsveranstaltung am BORG Dreierschützengasse in Graz gemacht hat. Er meinte damals, dass „Menschen, die Schweinefleisch in Österreich essen, weniger dazu neigen, sich in die Luft zu sprengen“ (siehe Tweet unten).